Турчинов отреагировал на решение ВР по "112 Украина" и NewsOne

Александр Турчинов заверил, что решения по телеканалам будут законными. Фото: kp.ua

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание, как только получит постановление парламента о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Как только официально из парламента поступит постановление в Совет национальной безопасности и обороны, я не вижу проблем с тем, чтобы оперативно рассмотреть этот вопрос и принять соответствующее закону и Конституции решение", - сказал Турчинов.

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4 октября Верховная Рада поддержала петицию украинцев против "112 Украина" и NewsOne. Парламент направил Совету нацбезопасности и обороны обращение о применении экономических санкций против этих телеканалов и аннулировании или отмене их лицензий.