Тур Пальчевский в Ровно показал запрос на умеренных политиков на западе - политолог

Пальчевский вышел за пределы Киева и поехал в Ровно представлять свою команду. Фото: ЧаРівне

Такое мнение на своей странице выразил Владимир Цыбулько и рассказал об особенностях избирательной кампании на местах.

"Местная кампания отличается от общенациональной техническими элементами. Выбирая же мэра или депутата районного совета избиратель хочет понимать за кого он голосует. Здесь играет элемент доверия между обществом и политиком. Поэтому Пальчевский вышел за пределы Киева и поехал в Ровно представлять свою команду. Он неоднократно декларировал общеукраинские амбиции и сегодня подтверждает серьезность этих намерений прямыми действиями", - отметил он.

Также политолог обратил внимание на то, как Пальчевский приобретает новых сторонников благодаря прямому общению с людьми.

"Вместе с тем, кроме прямых электоральных дивидендов от знакомства своих кандидатов с людьми, Пальчевский запускает и другой важный фактор избирательного процесса - живой коммуникации со своим избирателем. Никто не отменял излюбленный тезис американских политтехнологов о том, что количество пожатых руки во время кампании равноценно конвертируются в количество голосов в день выборов", - заключил Цыбулько.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована Всеукраинская партия "Победа Пальчевского", лидером которой является Андрей Пальчевский. Вчера, 2 сентября, Андрей Пальчевский представил свою команду в Ровно.