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воскресенье, 25 апреля 2021 13:48

"Тупое совковое дно" - реация соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко "

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"Студия Квартал-95", учредителем которой является президент Владимир Зеленский, попыталась высмеять акцию протеста под Офисом президента, когда общественность выходила на поддержку заключенного активиста Сергея Стерненка.

Участники квартала танцевали на сцене на фоне разрисованной стены ОП, где написано: "Свободу Стерненку", "Аваков черт", "Лох".

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"А в это время в центре мирный шел карнавал. Один ван Гог Офис разрисовал. Другой ван Гог работал над дизайном двери. Всегда найдут работу для креативных людей", - пел Евгений Кошовый и компания.

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На это отреагировали пользователи Facebook.

"Напомню, несколько дней назад Зеленский записал видео о том, как Украина устоит под нашествием России, поскольку у нас здесь активисты и волонтеры и почему-то совсем не упомянул о 95 квартале. Как думаете, почему?", - прокомментировала журналистка, автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко.

"Когда представляешь себя Charlie Hebdo, но на самом деле ты "Аншлаг-аншлаг". Но такие тупые, что даже не понимают этого" - журналист Сергей Гришин.

"Вся та же х*рня как и с шутеечками о беркуте и эбонитовых палочках, одним словом масляков головного мозга", "Какое же это совковое дно", "Шуты" - комментируют пользователи Facebook.

"95 квартал в одном из последних выпусков высмеял переход сферы обслуживания на украинский. Причем в своих "лучших традициях" - дико вульгарной сценкой борделя, который по требованию клиента перешел на украинский.

Зеленский пошел позориться в политику, а его компания низкопробных квази-комиков и не думает меняться (ибо для чего же? они такие, а схема рабочая, работает сколько лет), тупо продолжают высмеивать важные для государственности процессы и ценности", - также написал офицер резерва ВСУ Роман Кулык.

23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

После приговора люди трижды массово выходили на протест под Офис президента и у госдачи в Конча-Заспе, где живет президент Владимир Зеленский.

20 марта общественность пришла под ОП на акцию "Не слышишь? Увидишь". Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло, запускали фейерверки.

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Дата
25
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