Тупицкого проверяют на причастность еще к двум криминальным делам

На Тупицкого завели еще два дела. Фото: РБК

Государственное бюро расследований проверяет отстраненного главу Конституционного Суда Александра Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям.

Речь идет о возможном присвоении властных полномочий. А также – о возможном вмешательстве в автоматизированное распределение судебных дел, сообщает "Радио Свобода".

Отстраненного председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого проверяют "в уголовном производстве по совершению уголовных преступлений":

"самовольному присвоению властных полномочий";

и "несанкционированному вмешательству в работу автоматизированных систем".

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Тем временем, Тупицкий подал иск против КСУ в Окружной административный суд Киева. Хочет отсудить более 900 000 гривен судейской зарплаты.