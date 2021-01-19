Тупицкий превратил КС в юридическую фирму - ГБР

Тупицкий препятствует расследованию, заявили в ГБР. Фото:sud.ua

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении председателю Конституционного суда Александру Тупицкому. Об этом ГБР сообщил во вторник.

Тупицкого инкриминируют "заведомо ложные показания, с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний".

В ГБР заявили, что Тупицкий продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

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Более того, председатель КС после сообщения о подозрении имитирует его невручения, невступление статуса подозреваемого, посещая рабочее место, сообщили в бюро.

Секретариат КС фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для Тупицкого, которые не имеют никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанные с его участием в уголовном производстве, добавили в ГБР.

29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил на 2 месяца от выполнения обязанностей судьи Александра Тупицкого. 5 января КС провел закрытое заседание по решению президента. 24 декабря Тупицкого просили прийти 28 декабря в Офис генерального прокурора для вручения подозрения. Однако он не явился.