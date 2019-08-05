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понедельник, 05 августа 2019 14:03

"Трускавецкая образование не помогло" - у Зеленского сделали грубую ошибку
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"Команда Зеленского" премьер-министра Индии Нарендра Моди назвали женщиной. Ошибку исправили только через три часа.

"Когда даже Трускавецкая образование не помогло", - написал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в Facebook.

Автор: Скриншот со страницы "Команды Зеленского"
  У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки.
У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки.

Пользователи Facebook показали фото Моде и посмеялись над "профессионализмом" и внимательностью пиарщиков президента. Среди тех, кто отреагировал на публикацию, также были народные депутаты предыдущих созывов, которые не попали в парламент по итогам выборов, уступив своими местами сторонникам президента Зеленского из "Слуги народа".

Автор: Скриншот со страницы "Команды Зеленского"
  У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки.
У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки.
Автор: Скриншот со страницы "Команды Зеленского"
  У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки.
У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки.
Автор: Скриншот со страницы "Команды Зеленского"
  У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки.
У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки.
Автор: Скриншот со страницы "Команды Зеленского"
  У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки.
У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки.
Будущие депутаты едут в Киев в четырех купейных вагонах. Партия отказалась афишировать, во сколько обошелся тренинг в Трускавце. Политсила решила создать Офис обучения и развития партии и уже планирует на осень новые программы.
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Комментарии

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Дата
05
августа

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Голосов: 8718
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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