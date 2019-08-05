"Трускавецкая образование не помогло" - у Зеленского сделали грубую ошибку

"Команда Зеленского" премьер-министра Индии Нарендра Моди назвали женщиной. Ошибку исправили только через три часа.

"Когда даже Трускавецкая образование не помогло", - написал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в Facebook.

Автор: Скриншот со страницы "Команды Зеленского" У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки.

Пользователи Facebook показали фото Моде и посмеялись над "профессионализмом" и внимательностью пиарщиков президента. Среди тех, кто отреагировал на публикацию, также были народные депутаты предыдущих созывов, которые не попали в парламент по итогам выборов, уступив своими местами сторонникам президента Зеленского из "Слуги народа".

Автор: Скриншот со страницы "Команды Зеленского" У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки.

Автор: Скриншот со страницы "Команды Зеленского" У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки.

Автор: Скриншот со страницы "Команды Зеленского" У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки.

Автор: Скриншот со страницы "Команды Зеленского" У Зеленского попали в международный скандал из-за грубой ошибки. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто возглавит ключевые комитеты Верховной Рады Будущие депутаты едут в Киев в четырех купейных вагонах. Партия отказалась афишировать, во сколько обошелся тренинг в Трускавце. Политсила решила создать Офис обучения и развития партии и уже планирует на осень новые программы.