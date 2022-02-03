"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула

Рейтинг президента Владимира Зеленского может упасть из-за игнорирования дела нардепа-"слуги" Александра Трухина, считает волонтер Сергей Притула. Фото: ЗН

Политическое руководство государства, парламент и правоохранительные органы должны отреагировать на ситуацию с ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина. Они бездействовали пять месяцев, потому что Украине неразвит институт репутации. В европейских странах человек, подпадающий под подозрение, самоустраняется от исполнения обязанностей, оставляет мандат. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает Сергей Притула, политик и волонтер.

"Кейс Трухина может стать определяющим в смысле точки невозврата. Или по нему наконец-то будет какая-то реальная реакция от политического руководства государства, парламента и правоохранительных органов. Или Трухин станет таким себе Свинарчуком, как был при Порошенко (накануне президентских выборов в феврале 2019 года вышло журналистское расследование. Говорили, что группа лиц скупала военные запчасти у российских контрабандистов и на складах армии и по завышенной цене продавала на заводы "Укроборонпрома". "В группу входят заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который до брака имел фамилию Свинарчук, его сын - Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуко", - говорилось в расследовании. После этого рейтинг Порошенко начал падать. - Gazeta.ua). Как в свое время дело Ющенко и автомобиля BMW его сына, обрушившего рейтинг отца. Так же и у Зеленского обвал может вызвать дело Трухина".

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Такие ситуации возможны, потому что в Украине не работает институт репутации, считает Притула:

"В европейских странах никто бы не стал ждать обнародования видео журналистами. Человек, который подвергается подозрению, самоустранился бы от исполнения обязанностей, сложил бы мандат. Смущает, что институт репутации не работает ни снизу – не прорастает, ни сверху по вертикали не хочет спускаться".

На дело должна отреагировать генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Жду, когда генпрокурор Венедиктова подпишет документы о лишении неприкосновенности Трухина. Чтобы его можно было привлечь по всем пунктам обвинения. Это будет определенным показателем", - считает Притула.

Интервью с Сергеем Притулой читайте на Gazeta.ua 4 февраля.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Нардеп был исключен из партии "Слуга народа". А глава фракции "СН" в парламенте Давид Арахамия заявил о созыве внеочередного заседания Верховной Рады. Трухин сказал, что готов сложить депутатский мандат.