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среда, 22 июля 2020 17:08

Труханов раскритиковал ОПЗЖ за попытку заблокировать стратегическое для города финансирование
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Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За життя" попытались блокировать принятие решения о местном заимствовании. Речь идет о кредитных средствах, которые, в частности, будут потрачены на ремонт жилого фонда, лифтов, реконструкцию городского зоопарка и другое.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, комментируя сессию Одесского горсовета, 22 июля.

"Нам сложно понять нардепов, которые не живут в Одессе, дети которых не ходят в зоопарк, не пользуются городским транспортом. Для них это все мелочи, которые не стоят внимания. Но мы все прекрасно понимаем: сегодня для того, чтобы звезды загорелись на небосводе Одессы, необходимо устраивать такие представления", - заявил Труханов.

По его словам, местное заимствование является существенным подспорьем в плане развития городской инфраструктуры. Кредиты дают тем общинам, которые имеют прозрачную репутацию в плане расходования средств, и финансирования важных проектов общегородского значения.

Напомним, на сессии Одесского городского совета проголосовали за взятие кредита в полмиллиарда гривен под 11% годовых на три года.

РБК-Украина
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22
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