Труба сам во всем признался - адвокат Порошенко о деле против експрезидента

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что возлагает надежды на судебную систему страны. Фото: fakty.ua

Бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба фактически признал свои противоправные действия и влиял на следователей. Об этом рассказал адвокат екс-президента Петра Порошенко Игорь Головань.

Сегодня он заявил, что международные эксперты подтвердили идентичность голоса Трубы на записях из его кабинета.

Записи стали публичными. На них Труба обсуждает политическое преследование Петра Порошенко.

"Или будет восстановлена законность, или мы скатимся к режиму, аналогичному российскому, - рассказывает Игорь Головань в комментарии Gazeta.ua. - Трубу реально привлечь к ответственности. Он сам признал свои противоправные действия. Сам говорил: влиял на следователей. Он не должен был вообще касаться следствия, ни был процессуальным руководителем".

Дело против Петра Порошенко в Бюро не закрыли, потому что заказчик до сих пор не установлен.

"Мы можем предположить, что заказчик дела (против Порошенко. - Gazeta.ua) не изменился. Труба кому-то докладывал. Трубу заменили, а тот человек остался. Новый руководитель снова докладывает. Пока не видим изменений. А есть трюки очень недостойные такого государственного органа, такие как конкурс по назначению на должности (бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова назначили заместителем главы ГБР. - Gazeta.ua). Это шулерство. Где шулерство, там не может быть законности".

Адвокат заявил, что возлагает надежды на судебную систему страны, несмотря на то, что она требует изменений.

"Мы видим, какие судьи устраивают власть. Есть история с судьями по фамилии Волк и в Печерском суде, и в Административном (15 января Вышгородский районный суд Киевской области признал невиновным и оправдал судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, которого обвиняли в вынесении заведомо неправосудного решения. 21 января стало известно, что председателем Окружного административного суда города Киева стал Павел Вовк. Он фигурант уголовного производства о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей. - Gazeta.ua). И это не может не беспокоить любого нормального человека. Мы не изменим ничего конкурсами, волшебными словами. К сожалению, нас убедили, что можно изменить отношение судей к правосудию какими-то тестами. Только внимание и отношение общества. Имею пример. Есть футбольный матч. Судьи работают на поле. Они могут как-то подсудить. Но так, чтобы перевернуть все с ног на голову и объявить тех, кому забили кучу мячей, победителями невозможно. Почему? Болельщики смотрят и не позволят этого. Наше общество и является болельщиками или зрителями в судебной системе. Внимание должно быть квалифицированным. Не просто воспринимать все на уровне эмоций. И когда общество квалифицированно будет интересоваться судебной системой и высказывать свою позицию, то тогда все изменится. Формальными вещами этого не достичь".

В ноябре прошлого года Государственное бюро расследований обнародовало список из 13 уголовных дел, в которых фигурирует фамилия Петра Порошенко. Официально Порошенко не является подозреваемым или обвиняемым ни по одному из них. Однако его неоднократно вызывали на допросы в бюро. Заявителем по большинству дел является экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов. О вызовах Порошенко в бюро он пишет в своем телеграмм-канале.