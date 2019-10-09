Труба описал ситуацию с подозрением Порошенко

Автор: pravda.com.ua ГБР ведет 13 производств, в которых фигурирует Порошенко

Государственное бюро расследований пока не планирует объявлять подозрение пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на брифинге 9 октября.

"По состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения Порошенко", - сказал он.

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Государственное бюро расследований ведет 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.