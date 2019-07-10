Труба нарушает антикоррупционное законодательство - уволенный сотрудник ГБР

Богдан Чобиток, возглавлявший Управление внутреннего контроля Госбюро расследований уверен, что директор ГБР Роман Труба, уволив его, пренебрег антикоррупционным законодательством.

Об этом он сообщил в комментарии Украинським Новинам.

Чобиток сообщил, что в ближайшее время намерен обратиться в суд с иском, поводом к которому стало нарушение Директором ГБР антикоррупционного законодательства.

Как ранее сообщал украинским СМИ сам Чобиток, из бюро его уволили незаконно, после того, как он заактировал отсутствие на рабочем месте главы патронатной службы ДБР Александра Удовиченко.

"Именно тот факт, что я заактировал отсутствие на рабочем месте главы Патронатной службы Александра Удовиченко стал поводом к моему увольнению", - считает Богдан Чобиток.

Он уверен, что действовал в полном соответствии с законодательством, а также согласно личному предписанию Романа Трубы, которым тот уполномочил сотрудников подразделений внутреннего контроля получать копии документов во время проверки информации, полученной от физических и юридических лиц, из других источников, публикаций в СМИ и так далее.

"Несмотря на это, Труба на одном из внутренних совещаний квалифицировал эти действия как такие, которые выходят за рамки моей компетенции и нарушают действующее законодательство", - рассказал Чобиток.

По его мнению, в данном случае основной целью Трубы было нивелировать эффективность Управления внутреннего контроля в Бюро, к тому же он таким образом попытался "замять" правонарушение, совершенное Александром Удовиченко, хотя должен был действовать беспристрастно.

Чобиток также ссылается на закон "О предотвращении коррупции", который наделяет его в данном случае статусом разоблачителя, поскольку действия Трубы нарушают антикоррупционное законодательство.

В связи с этим, акцентирует внимание Чобиток, его не могли уволить с занимаемой должности в соответствии с законодательством.

"Раздел VIII закона "О предотвращении коррупции" гарантирует разоблачителям защиту. Лица, помогающие выявить и предотвратить коррупцию, не могут быть уволены или привлечены к дисциплинарной ответственности", - подчеркнул Богдан Чобиток.

Он сообщил, что известил об этом Национальное агентство противодействия коррупции в середине июня, и "НАЗК уведомило Госбюро расследований о недопустимости таких действий по отношению ко мне, нарушения моих прав как лица, которое уведомило о нарушении требований Закона "О предотвращении коррупции".

По его словам, Роман Труба, уволив его с занимаемой должности, не согласовал свои действия с Уполномоченным должностным лицом Секретариата КМУ по вопросам предотвращения и выявления коррупции, хотя по законодательству должен был это сделать.

"Своими действиями господин Труба не только нарушил антикоррупционное законодательство, но и попытался нивелировать общественно важный институт разоблачителя. Должностные лица, получившие такой статус, отныне не могут быть уверены в своей защищенности. Теряется мотивация к выявлению и предотвращению коррупционных действий", - резюмирует Чобиток.

Ранее СМИ сообщили о том, что к деятельности директора ГБР возникли вопросы и у общественников. Эксперт Александр Леменов сообщал, что несмотря на договоренность с Трубой о том, что формирование Совета общественного контроля при бюро должно было происходить путем онлайн голосования, позже директор ГБР все же начал формировать Совет как обычно - путем проведения учредительного собрания. В итоге Совет получился нефункциональным.