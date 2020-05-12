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вторник, 12 мая 2020 10:54

"Тройное дно" - на Банковой пожаловались на политиков

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&quot;Тройное дно&quot; - на Банковой пожаловались на политиков
За год Зеленский стал менее доверчивым. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский за почти год своего пребывания на посту стал жестче. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк.

"Президент стал жестче, более прагматичным, менее доверчивым. Но это нормальный, естественный процесс. В то же время очень важно, что мы не теряем и не потеряем тех базовых своих качеств, которые очень необходимы, - это человечность и порядочность", - цитирует Костюка "Інтерфакс-Україна"

Также на Банковой заявили о "тройном дне" украинских политиков.

"Тебе хочется в человеке изначально видеть хорошее, ты доверяешь ему, думаешь, что она правда хочет изменить страну. И ты до последнего не хочешь верить, что она может обмануть, преследуя свои меркантильные интересы.

А потом ты узнаешь, что там двойное, тройное и еще какое-то дно. К сожалению, часть политиков думает только о себе. Совесть там "не ночевала". Украина для них или пустой звук, или просто бизнес-проект. Такое, к сожалению, положение вещей", - сказал заместитель руководителя ОП.

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21 апреля исполнился год, как украинцы избрали президентом Владимира Зеленского. Что обещал Зеленский на выборах, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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  • это стоило сделать в первую неделю работы
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