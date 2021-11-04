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пятница, 05 ноября 2021 00:07

Третья годовщина убийства Кати Гандзюк: генпрокурор отчиталась о ходе дела

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Третья годовщина убийства Кати Гандзюк: генпрокурор отчиталась о ходе дела
Сегодня третья годовщина смерти Кати Гандзюк. Фото: Украинская правда

Через три года после смерти активистки Екатерины Гандзюк состоялось более 60 судебных заседаний по делу, исследовали более 79 томов письменных доказательств обвинения и 18 людям объявили подозрения.

В суд направили девять уголовных производств, связанных с делом о смерти Гандзюк. По большинству из них суд вынес обвинительные приговоры – пятерых исполнителей нападения на активистку приговорили к реальному лишению свободы, заявила генеральная прокурорка Ирина Венедиктова в Facebook.

В суде рассматривается производство по пяти людям, которые устроили массовые беспорядки вблизи Олешковской райгосадминистрации в Херсонской области в мае 2018-го. Также разоблачили организованную группу людей, завладевших имуществом предприятия с иностранными инвестициями в марте 2016-го.

"Мы шаг за шагом двигаемся к справедливости, за которую так боролась Екатерина. Помним, что боролась, к сожалению, ценой жизни. Поэтому делаем все возможное, чтобы все виновные понесли неотвратимое наказание", — заявила генпрокурор.

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31 июля 2018 херсонскую активистку и советницу городского головы Екатерину Гандзюк облили кислотой. Женщина с ожогами попала в реанимацию. 4 ноября она скончалась в больнице.

Заказчиком нападения на Гандзюк следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Организатором преступления следствие считает Алексея Левина (Москаленко).

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