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среда, 18 августа 2021 22:29

Третий день обысков в структурах КГГА закончился подозрениями

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  В структурах КГГА прокуратура проводит обыски. Фото: ua.news
В структурах КГГА прокуратура проводит обыски. Фото: ua.news

Столичным чиновникам объявили подозрения по делам о хищении на реконструкции школы и завладении средств на ремонте дорог.

Об этом сообщает пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

В частности, по делу хищения 5 млн гривен на реконструкции школы в Соломенском районе подозрение получил один из заместителей руководителя коммунального предприятия "Соломенка-Сервис", инженер технадзора и директор подрядной организации. Речь идет о растрате и присвоении средств местного бюджета.

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В другом производстве, по завладению 500 тыс. гривен на ремонте дорог в Оболонском районе, подозрения вручили одному из заместителей руководителя коммунального предприятия и инженеру технадзора.

Следствие считает, что чиновники коммунального предприятия "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района", подрядчики и инженер по техническому надзору объединились и создали преступную группу. Таким образом они украли 500 тысяч на укладке некачественного асфальта.

17 августа после обысков в структурах Киевской городской государственной администрации чиновникам вручили подозрения.

Правоохранители сообщили о подозрениях по делам о хищении на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе столицы и ремонта дорог в Соломенском районе.

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