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воскресенье, 21 июля 2019 17:19

Треть избирателей уже проголосовали на выборах в ВР

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По состоянию на 16:00 на внеочередных выборах в Верховную Раду проголосовали 36.47% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные, обработанные с 181 избирательного округа со 199.

Лидером активности избирателей является Полтавская область - 41.53% граждан уже посетили участки.

Меньше всего избирателей проголосовали в Черновицкой области - 27.91%.

"Явка, по нашим данным, составляет 36,9%. В 2014-м в это время явка была 40,6%. На Западной Украине - 34,3, тогда было 46,1%. В центре 38,6, было 43 9. Восток - 38, было 32,6. Юг - 36,2, было 34,6. Можем говорить о том, что явка на востоке и юге растет, на западе и в центре значительно упала по сравнению со внеочередными выборами 2014 года", - говорит председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей.

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