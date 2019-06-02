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Трехсторонняя контактная группа обновит свой состав и соберется в Минске 5 июня

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Трехсторонняя контактная группа обновит свой состав и соберется в Минске 5 июня
ТКГ соберется в Минске 5 червня.Фото РБК

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе объявит имена новых представителей Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, среди которых будут и известные персоналии, и новые люди.

"Минская площадка возобновит свою работу. Насколько я понимаю, 5 июня это произойдет. Будет назначена новая команда. Она будет соответственно представлена на следующей неделе. Поскольку это сделает президент, я не буду этого делать. Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые, но это, безусловно, заработает ", - сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ".

Он отметил, что пока не видит смысла в проведении переговоров в "нормандском формате".

В частности, Климкин считает, что для того, чтобы вести переговоры при участии Украины, России, Франции и Германии по урегулированию ситуации на Донбассе, необходимо разработать повестку дня, иначе продвижения вперед не будет.

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24 мая представители украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске встретились с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, а также руководством СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников.

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