Требования России по выборам на Донбассе: политолог озвучил новый сценарий

Вопрос требований России по выборам на Донбассе может решиться сам собой, если переговоры будут затягиваться. Фото: UATV

Украина на переговорах в Берлине выполнила программу минимум. А вопрос требования России по выборам на Донбассе может решиться сам собой.

Об этом политолог Владимир Фесенко написал в Facebook.

"Прорыва не произошло. Но и катастрофы - в виде рискованных уступок - также не произошло. Все в нашем стиле. Задача минимум - восстановление перемирия - вроде выполнена. Посмотрим теперь, как это будет выполняться россиянами. Риски нарушений и намеренных провокаций как были, так и будут. Но в любом случае желательно стремиться к прекращению военных действий".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский аносировал новую встречу Ермака с Козаком

Главный вопрос - требование Москвы об изменении постановления ВР относительно выборов, может решиться сам собой, отметил Фесенко.

"Что касается изменения постановления Верховной Рады о местных выборах. Речь идет только о невозможности проведения выборов на оккупированных территориях передачи Украине полного контроля над границей. Теоретически возможно принять более мягкую редакцию этого пункта, но обязательно надо сохранить сам тезис о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях. Если это не будет сделано, то катастрофы не произойдет. А после 25 октября проблема исчезнет сама собой. Учитывая то, какими темпами идут переговоры, и тактику затягивания, которая используется россиянами, такой сценарий возможен".

ВР приняла постановление о назначении местных выборов. Но на оккупированных территориях они должны состояться только после прекращения огня и вывода российских войск. В Раду уже обращались и главы делегации в ТКГ Леонид Кравчук, и его заместитель Витольд Фокин о пересмотре постановления о местных выборах в Украине. 11 сентября в Берлине состоялась встреча представителей "нормандской четверки". Она не дала особых результатов, кроме договоренности о продлении перемирия на фронте. Представитель РФ Дмитрий Козак выразил уверенность, что Рада пересмотрит постановление о выборах, хотя в ОП об этом молчат.