Трамп заговорил проо Зеленского

Президент США Дональд Трамп похвалил своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Фото: Политека

Президент США Дональд Трамп назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского "очень рациональной человеком".

Высказал мнение, что Президент Украины договорится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Голос Америки.

Встреча Президента США с главой Украинского государства может состояться в ближайшее время.

"Я думаю, что он договорится с президентом Путиным, и его будут приглашены в Белый дом. Мы с нетерпением ожидаем встречи с ним. Его уже пригласили в Белый дом, и он хочет приехать. Я думаю, что он приедет. Он очень рациональная человек, он хочет мира в Украине. И думаю, что он приедет очень скоро", - отметил Трамп.

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Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из США Дональд Трамп смогут пообщаться в Варшаве и Нью-Йорке. Об этом рассказал журналистам временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.