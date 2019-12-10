Трамп встретится с Лавровым в Белом доме

Встреча состоится в Белом доме Фото: Lenta.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 декабря во Вашингтоне проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и своим коллегой, госсекретарем Майком Помпео.

Встреча состоится в Белом доме, пишет Радио Свобода.

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Дискуссии с Лавровым Трамп проведет на фоне расследования по импичмента. Президент США добивается улучшения отношений с Москвой во время, когда американские законодатели настаивают, чтобы его администрация имела более решительную позицию в отношении Кремля.

Российские и другие иностранные спецслужбы могли подслушивать разговор президента США Дональда Трампа с американским послом в ЕС Гордоном Сондлендом. Последний в это время находился в Киеве.