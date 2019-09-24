Трамп в ООН: Надеюсь, США не придется применять свою силу

Трамп назвал американцев одной из самых влиятельных наций в мире. Фото: АР

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что США не придется применять свою военную мощь.

Об этом он заявил на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"У меня есть возможность сегодня общаться с вами, как избранный лидер нации, которая исповедует свободу и самоуправление превыше всего. Соединенные Штаты Америки потратили 2,3 миллиарда долларов, чтобы перестроить свою военную сферу. Это одна из самых влиятельных наций в мире. Надеюсь, что никогда не придется применять эту силу", - сказал Трамп.

Он добавил, что американская нация так же сильна и духовно.

"Мудрые лидеры всегда ставят на первое место свою страну и людей. Будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам, независимым нациям, которые защищают своих граждан, уважают соседей и исповедуют разнообразие, которые говорят об уникальности каждой страны", - подчеркнул американский лидер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп и Дуда обсудили план против российского "Северного потока-2"

17 сентября открылась 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Там находится и президент Владимир Зеленский. Он выступит на общих дебатах 25 сентября.