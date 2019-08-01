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четверг, 01 августа 2019 05:49

Трамп предложил Путину помощь в тушении пожаров

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Трамп предложил Путину помощь в тушении пожаров
Трамп предложил помощь Путину. Фото: РБК

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил помощь в тушении масштабных лесных пожаров. Глава Кремля заверил, что, мол, пока сами справляются и обратятся к США в случае необходимости.

"Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке. Владимир Путин ответил, что российская сторона при необходимости им воспользуется. При этом Владимир Путин информировал своего американского коллегу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении прессслужбы президента РФ.

В Кремле добавили, что "президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами. Президенты России и США договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах".

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Напомним, сейчас горит 11 российских регионов, в пяти уже ввели чрезвычайное положение. Пожар охватил территорию больше 3 млн гектаров. Больше всего пострадала Якутия – там зафиксировали 166 очагов возгорания.

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