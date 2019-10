Трамп отреагировал на пресс-марафон Зеленского

Президент США Дональд Трамп отреагировал в своем Twitter на проведение пресс-марафона Владимиром Зеленским. По состоянию на 18 часов марафон продолжается 8 часов.

"Президент Украины только что заявил, использовав очень сильную речь, что президент Трамп не оказывал давления и абсолютно ничего плохого не делал. Он использовал наиболее категоричные высказывания. Это должно закончить эту аферу демократов", - написал он.

