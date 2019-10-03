Трамп о коррупции в Украине: "Мне не нравится быть страной-лохом"

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским поднимал вопрос коррупции в Украине. Именно поэтому он приостановил военную помощь Украине.
Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает Reuters.
Трамп отметил, что больше всего средств США выделяют на помощь Украине.
"Украина до него [Зеленского] была известна впечатляющей коррупцией. Более масштабной, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована. Мне не нравится быть страной-лохом", - сказал Трамп.
Также Трамп в очередной раз подчеркнул, что помощь Европы Украине недостаточна.
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26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.
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