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вторник, 01 октября 2019 07:41

Трамп давил не только на Зеленского

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Трамп давил не только на Зеленского
Разговоры и с Зеленским, и с Моррисоном подтверждают, что Трамп использует рычаги дипломатии высокого уровня "для продвижения собственных политических интересов". Фото: storage1b.censor.net

Через собственные интересы Дональд Трамп пытался оказать давление на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во время их разговора по телефону.

Белый дом ограничил доступ к стенограмме телефонного разговора по просьбе непосредственно генпрокурора Барра, пишет The New York Times.

"Президент Трамп побуждал австралийского премьер-министра во время недавней телефонной беседы, чтобы тот помог генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования министерства юстиции. Как надеялся Трамп, это дискредитирует расследование Мюллера", - отмечает издание.

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Это было похоже на то, как офис Трампа пытался скрыть содержание его разговора с Президентом Украины. Именно это обстоятельство стало одной из причин начала расследование в отношении импичмента, инициированного демократами в Палате представителей.

Как отмечает NYT, разговоры и с Зеленским, и с Моррисоном подтверждают, что Трамп использует рычаги дипломатии высокого уровня "для продвижения собственных политических интересов".

Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом США Дональдом Трампом.

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