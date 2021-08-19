Товмасяна уволили с должности председателя Харьковского облсовета

88 депутатов проголосовали за увольнение Товмасян. Фото: facebook/artur.tovmasiian

На внеочередном заседании 19 августа депутаты Харьковского облсовета проголосовали за увольнение Артура Товмасяна с должности председателя.

Заседание началось именно с рассмотрения вопроса об увольнении Товмасяна в связи с досрочным прекращением полномочий. "За" проголосовали 88 депутатов, сообщает местное издание РЕДПОСТ.

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Также в повестке внеочередной сессии рассматривали вопрос об избрании председателя Харьковского облсовета и об определении условий оплаты труда председателя облсовета.

Накануне председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян, которого подозревают в получении более 1 млн грн взятки, подал в отставку. Высший антикоррупционный суд применил к Товмасян мера пресечения в виде залога 3 млн грн. За чиновника внесли залог.