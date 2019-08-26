"Точка на выход приближается" - эксперт об истории с Богданом в Сен-Тропе

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
2 Просмотров: 9991
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 792
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1692
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2079
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 8955
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1647
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2304
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1917
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2196
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Фото
Все фото
9
6
1
3
5
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Дочь Добкина планирует идти в политику
Дочь Добкина планирует идти в политику
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Дело &quot;Роттердам+&quot;: Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Видео
Все видео
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
"Слава Украине" - США и Великобритания прислали трогательные поздравления
"Слава Украине" - США и Великобритания прислали трогательные поздравления
Зеленский запустил флешмоб Дню флага Украине
Зеленский запустил флешмоб Дню флага Украине
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5967
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2349
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2520
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6939
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4835
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 630
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
понедельник, 26 августа 2019 17:12

"Точка на выход приближается" - эксперт об истории с Богданом в Сен-Тропе

  Комментировать
&quot;Точка на выход приближается&quot; - эксперт об истории с Богданом в Сен-Тропе
В команде Зеленского не все довольны тем, что позволяет себе Богдан, говорит эксперт. Фото: president.gov.ua

История с отдыхом руководителя Офиса президента Андреем Богданом на свадьбе в Сен-Тропе приближает его к увольнению с должности.

Об этом сказал политический обозреватель Леонид Швец.

"Богдан еще раз подтвердил свою роль "черного демона" при Владимире Зеленском. Этакая точка сбора негатива. Такое впечатление, что некоторые вещи он специально делает, для того, чтобы стать такой точкой.

Ничего хорошего в этом нет совсем. Разве то, что это еще раз приближает тот день, когда возле президента его не будет. Это ускоряет эту ситуацию, назревает.

Очень хорошо, что наши богатые люди празднуют День Независимости и поют гимн. Здесь претензий к богатому юристу Богдану нет. Возможно, не так плохо, что его не было рядом с Зеленским (к чему мы все привыкли и это немного надоело, анекдотическая ситуация). То, что Богдан не был в Киеве, это тоже можно пережить.

Все же надо обратить внимание на то лицо, к которому он поехал на свадьбу. К Андрею Довбенко - человеку-"решале". Ничего удивительного, что Богдан с такими людьми встречается, он и сам такой. Этим кругом эти "решали" не ограничиваются, их много", - сказал обозреватель в эфире телеканала "Еспресо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хочу - в Сен-Тропе, хочу - в Пески" - Богдан

"Насколько известно, в команде Зеленского не все довольны тем, что позволяет себе Богдан. Точка на выход приближается. Другое дело, что не обязательно, что он потеряет влияние на Зеленского.

Но представим простую ситуацию. Человек возглавляет Офис президента. Через него проходят бумаги высокой секретности, в том числе, возможно, связанные с действиями по коррупционерам, "решалам", схематозникам. Возникает этическая ситуация. Ему становится о чем-то известно. Например о том же Довбенко. Какими будут действия Богдана? Он ему звонит или нет? Почему мы вообще об этом должны думать? Как он себя поведет. Его в ОП не должно быть, чтобы этот соблазн не сработал. Есть подозрения, "гуляй Вася".

В этой ситуации есть и положительная вещь. Что мы с этим столкнулись уже в начале президентства Зеленского. Все об этом говорят. А что делать? У них большинство, их надо воспитывать", - говорит Леонид Швец.

Ранее журналисты сообщали, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан и киевский застройщик Андрей Ваврыш три дня, в том числе День Независимости Украины, провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Точка на выход приближается" - эксперт об истории с Богданом в Сен-Тропе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Президент поддержал право голоса для женщин

Самое читаемое
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
20
 Просмотров: 109744
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
10
 1 Просмотров: 29405
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 25029
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
41
 Просмотров: 13878
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым 15 Просмотров: 11196
Политика
Украина и еще 14 государств не признают президентские выборы в Абхазии
Украина и еще 14 государств не признают президентские выборы в Абхазии Просмотров: 522
В партиях Зеленского, Вакарчука и Тимошенко увидели прообраз коалиции
В партиях Зеленского, Вакарчука и Тимошенко увидели прообраз коалиции Просмотров: 2223
Генпрокуратура просит Канаду снять санкции с соратника Януковича
Генпрокуратура просит Канаду снять санкции с соратника Януковича Просмотров: 567
Награды от военных и помощь бойцам АТО: в сети раскрыли малоизвестные факты о мэре Одессы Труханове
Награды от военных и помощь бойцам АТО: в сети раскрыли малоизвестные факты о мэре Одессы Труханове 1 Просмотров: 927
"Хочу - в Сен-Тропе, хочу - в Пески", - Богдан обозвал журналистов
"Хочу - в Сен-Тропе, хочу - в Пески", - Богдан обозвал журналистов 2 Просмотров: 3402
Больше всего комментируют
26
"Где план победы?" - речь Зеленского критически оценили
15
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
5
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
2
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
Голосов: 10166
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua