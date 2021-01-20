"То, что он не на своем месте, - большая беда" - Андрухович о Зеленском

Второй президентский срок Зеленского внушает некоторые опасения, говорит Андрухович. Фото: life.pravda.com.ua

Президент Владимир Зеленский "попал не в свою тарелку" и хотел бы вернуться на сцену, но теперь это невозможно. Об этом сказал писатель Юрий Андрухович.

"Мне он кажется человеком поверхностным, который заметно переживает и попал не в свою тарелку. И то, что он не на своем месте, - большая беда. Его опять тянет на сцену, но боюсь, что уже и возвращение на сцену для него невозможно, и это уже личная трагедия. Значит, ему ничего другого не остается, как идти на второй президентский срок и оставаться президентом пока он сможет", - цитирует писателя НВ

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На следующих выборах Зеленскому "может пригодиться та власть над силовыми структурами, которую он собрал", потому что "оглушительной народной поддержки" уже не будет.

"Я не верю в его справедливую и безоговорочную победу во второй раз. Второй президентский срок Зеленского внушает мне некоторые опасения", - отметил писатель.

Украинцы избрали президентом Владимира Зеленского на выборах 21 апреля 2019 года. Во 2-м туре выборов за него проголосовали 73,22% избирателей. По данным социологической группы "Рейтинг", в январе за Зеленского готовы были проголосовать 26,2% опрошенных.