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четверг, 25 июля 2019 18:17

Титушки напали на автомобиль Порошенко

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Титушки напали на автомобиль Порошенко
По словам очевидцев, один провокатор запрыгнул на капот автомобиля пятого президента, еще трое пособников "прикрывали" его Фото: скрин с видео Владимира Арьева

В Киеве 25 июля после выхода Петра Порошенко с допроса у здания Государственного бюро расследований произошел инцидент и драка. Четверо неизвестных напали на автомобиль пятого президента Украины.

Они спровоцировали драку с охраной, после чего скрылись, сообщил на своей странице в Facebook нардеп VIII созыва Владимир Арьев.

"Напали на автомобиль Порошенко на выходе из Государственного бюро расследований и убежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Трое-четверо классических титушек-спортсменов. Времена "регионалов" возвращаются с бешеной скоростью", - написал он.

По словам очевидцев, один провокатор запрыгнул на капот автомобиля пятого президента, еще трое пособников "прикрывали" его. Вмешались охранники. Мужчину стащили с машины. Завязалась драка. Охранник президента отбил нападение зонтиком, а нападающий в ответ распылил слезоточивый газ.

Есть версия, что к нападению может быть причастен пророссийский провокатор Виталий Черняховский, которого ранее полиция объявляла в розыск.

Противники пятого президента скандировали "Порох - геть!". В сеть начали выкладывать видео инцидента.

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Когда в инцидент вмешалась полиция, злоумышленники скрылись. Сотрудники полиции, которые находятся у ГБР, сообщили, что нападавшие пока не задержаны. Порошенко успел спокойно сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время допроса в ГБР дал все необходимые объяснения относительно прозрачности купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском".

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Дата
25
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