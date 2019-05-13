Тимошенко заговорила о новой коалиции и правительстве

Юлия Тимошенко заявляет о новой коалиции. Фото: Facebook

Лидер "Батьківщина" Юлия Тимошенко предлагает начать консультации о создании новой коалиции в Верховной Раде. Об этом она заявила на согласительном совете в понедельник.

"Независимо от того, будут внеочередные или очередные - это все равно полгода на перезагрузку - нам нужно начать дискуссию о создании новой коалиции в парламенте и создание нового правительства с совершенно новой стратегией и тактикой управления страной", - сказала Тимошенко.

Иначе будет упущено время, заявила нардеп, пишет "Інтерфакс-Україна"

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Выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября. В парламенте работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий, 198 — в одномандатных округах, так называемые мажоритарщики. Избирали их в октябре 2014-го. Полномочия парламент должен прекратить в 2019-м. Избирательный кодекс парламент до сих пор не принял.