Тимошенко требует референдум о продаже земли

Потенциальное принятие законопроекта Тимошенко назвала ошибкой, которая приведет к "новой колонизации Украины". ФОТО: пресс-служба партии

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко требует от президента Владимира Зеленского провести референдум о продаже земли перед голосованием за законопроект.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Для законодательной возможности проведения референдума "Батькивщина" подаст законопроект "О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе". Также внесет проект изменений в Земельный кодекс, который позволит определять "судьбу земли" только после референдума.

"В соответствии с положениями внесенного правительством законопроекта о рынке земли, право покупать сельскохозяйственные угодья получат не только украинцы, но и лица с двойным гражданством, а также "украинские предприятия ". По действующему законодательству украинской может называться компания, 99% в которой принадлежит иностранцам", - говорится в заявлении партии.

На самом деле в тексте законопроекта Министерства экономического развития и торговли, который уже зарегистрировали в Верховной Раде, речь не идет о "лицах с двойным гражданством". Землю смогут купить граждане Украины, юрлица, образованные по украинскому законодательству, территориальные общины и государство. Иностранцы смогут получить землю в наследство и в течение года должны ее отчуждить. Не смогут получить землю лица, компании и государства, попадающие под закон "О санкциях".

Потенциальное принятие законопроекта Тимошенко назвала ошибкой, которая приведет к "новой колонизации Украины".

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент. 20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало текст законопроекта, которым должны ввести рынок земли. В случае принятия документа Верховной Радой в Украине отменят запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020-го. Один человек или компания вместе со связанными лицами совокупно сможет купить не более 15% с/х земель в пределах одной области или 0,5% всех земель с/х назначения в Украине. Первоочередное право на покупку земли получит ее арендатор. Впервые мораторий на продажу земли в Украине ввели в 2001-го, после чего несколько раз продлевали. Последний раз парламент продлил мораторий своим голосованием 20 декабря 2018-го. Он будет действовать до 2020-го.