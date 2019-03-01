Тимошенко справедливо считает Зеленского "опасным для страны экспериментом" - журналист

Журналист объяснил, почему Тимошенко была права, назвав Зеленского "опасным экспериментом"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вполне справедливо считает комика и шоумена Владимира Зеленского "опасным для страны экспериментом". Такое мнение у себя на Facebook высказала журналистка espreso.tv. Татьяна Шустрова.

"Играть политиков на сцене, высмеивать их в забавных диалогах и вести стратегические переговоры на международной арене - это разные вещи. Это признала и Тимошенко. Вот здесь не могу не согласиться. Ну нет у Зеленского ни качеств переговорщика, ни самостоятельности, ни патриотизма, которых требуют украинцы", - написала журналистка.

Она уверена, что в нынешних условиях украинцам следует выбирать другого лидера - решительного и сильного главнокомандующего, без связей в стране-агрессоре.

"Поэтому неудивительно, что Ю.В, как человек с политическим стажем, называет вещи своими именами: Зеленский для Украины станет слишком опасным и дорогим экспериментом. Чьи интересы он будет представлять? Как будет выстраивать мощное представительство в мире, чтобы усилить наши позиции и антипутинскую коалицию? С выбором комика над нами нависает реальная опасность - уже даже и Тимошенко подтвердила это", - констатировала Татьяна Шустрова.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко, отвечая на вопрос о ее отношении к Владимиру Зеленскому, отметила, что считает его опасным экспериментом, который может завести Украину в пропасть.