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понедельник, 04 мая 2020 10:46

Тимошенко разбогатела на 148 млн грн

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Тимошенко разбогатела на 148 млн грн
О полученных деньгах Тимошенко сообщила в изменениях к декларации. Фото: Александр Прокопенко

Народный депутат, бывший премьер Юлия Тимошенко задекларировала 148 345 000 грн дохода. Об этом говорится в изменениях ее декларации от 3 мая.

Тимошенко указала, что 148 млн грн - это компенсация вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования.

Источником дохода выступила американская юридическая компания Reid Collins Tsai, основными сферами практики которой является финансовое мошенничество, дела о неплатежеспособности, профессиональная ответственность, доверенные судебные споры, судебные споры о банкротстве, посредничество.

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22 февраля 2014 года бывшая премьер Юлия Тимошенко, которую осудили за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ, вышла на волю. В тот день Верховная Рада приняла постановление о выполнении международных обязательств по освобождению Тимошенко.

В октябре 2011 года Печерский районный суд города Киева признал экс-премьера виновной и приговорил к 7 годам лишения свободы.

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04
мая

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