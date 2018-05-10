Тимошенко побеждает в первом туре президентских выборов и выходит во второй тур - эксперты

Эксперты считают, что в первом туре следующих президентских выборов победу одержит лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Фото: by Alexander Prokopenko

Уверенным победителем первого тура следующих президентских выборов, которые состоятся весной 2019 года, станет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Об этом сегодня заявили украинские эксперты во время пресс-конференции "Президентские выборы в Украине - диспозиция основных политических сил перед развертыванием кампании".

"Понятно, что, согласно последним социологическим исследованиям, победитель первого тура президентских выборов - Юлия Тимошенко. Она гарантированно выходит во второй тур", - сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам, лидер "Батькивщины" - это кандидат, который может вывести страну из олигархической системы.

"Вместе с тем остальные кандидаты будут делать все, чтобы различными способами стабилизировать эту олигархическую систему", - убежден он.

Комментируя появление в рейтингах новых лиц, Карасев отметил, что в Украине нужно делать новую политику, а не новые лица.

"Не надо ждать, что придет кто-то из шоу-бизнеса и что-то сделает. Разве певцы, артисты не имеют отношения к олигархическому правящему классу?" - спросил он.

Со своей стороны эксперт Корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко сообщил об очередной победе "Батькивщины" на последних выборах в ОТО, которые состоялись 29 апреля.

Согласно данным, которые сегодня обнародовала ЦИК, первое место приобретает политическая сила Юлии Тимошенко, второе - БПП "Солидарность", третье место получают самовыдвиженцы.

Константин Матвиенко также отметил, что как и на предыдущих местных выборах в ОТО, "Батькивщина" одержала победу несмотря на давление и применение властью админресурса.

"На сегодня "Батькивщина" имеет достаточно значительное преимущество в уровне поддержки. Это подтверждается и социологией, и 6-ю волнами выборов в ОТО. Несмотря на это власть иррациональным образом начинает действовать так, как это было во времена президента Януковича. Вместо честной конкуренции власть идет в борьбу, которая часто граничит с силовым давлением и таким образом подрывает свой авторитет. БПП занимается политическим самоуничтожением", - подчеркнул эксперт.

По информации эксперта Корпорации стратегического консалтинга "Гардарика", итоги выборов в ОТО показывают, что "Батькивщина" равномерно приобретает первые места как в прифронтовой зоне, так и в Центральной и Западной Украине.

"Бороться с партией, которая сшивает страну, - является деструктивным", - заявил Константин Матвиенко.

Напомним, Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты нового опроса общественного мнения. Согласно им, если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля 2018 годп в первом туре больше всего голосов получила бы Тимошенко (16,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Она опережает других кандидатов с большим отрывом.