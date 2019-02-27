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четверг, 28 февраля 2019 08:12

Тимошенко напомнили фотографию с российским послом

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Дипломатические победы куются в конференц-залах, а не в закоулках с российскими послами. Так год назад, 28 февраля 2017 года, президент Петр Порошенко отреагировал на фотографию лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко с российским послом Сергеем Нечаевым.

Автор: Facebook
  Юлия Тимошенко общается с российским послом в кулуарах Мюнхенской конференции
Юлия Тимошенко общается с российским послом в кулуарах Мюнхенской конференции

Фото Тимошенко на конференции в Мюнхене выложила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова 17 февраля. Впоследствии появилось видео, где русские журналисты спрашивают экс-премьера с кем она общается и в качестве кого приехала.

"Нашим оппозиционерам, которые в закоулках международных конференций делают селфи с российскими послами, я хотел бы объяснить, что дипломатические победы куются не в конференц-залах, а в кабинетах для переговоров", - сказал Петр Порошенко.

У Тимошенко утверждали, что она не знала русского посла, когда тот подошел в кулуарах.

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"Фото это инсценированная провокация. Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с человеком, который подошел к ним в кулуарах конференции. Представители "Батькивщины" в это время находились в помещение, где за 5 минут должна была начаться встреча с Комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоганнесом Ханом.

У всех участников конференции есть бейджи с фамилией, однако на них не указываются должности и страны, которые они представляют ", - заявили в пресс-службы партии.

Вчера, во второй раз за два дня в работе Верховной Рады объявили перерыв по требованию фракций Радикальной партии и "Батькивщины". Юлия Тимошенко потребовала вынести на рассмотрение парламента законопроект об импичменте президента Петра Порошенко после журналистского расследования о хищении в оборонке ближайшего окружения президента Порошенко. Однако спикер ВР Андрей Парубий отказал.

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Дата
28
февраля

Тимошенко напомнили фотографию с российским послом

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