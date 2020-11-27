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пятница, 27 ноября 2020 12:44

Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся его облик
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На заседании Верховной Рады, 17 ноября этого года.
Фото: Александр Прокопенко, ba.org.ua
Лазаренко и Тимошенко в парламенте, более 20 лет назад.
Вице-премьер по вопросам топливно-энергетического комплекса в правительстве Ющенко, на должность назначили в 1999 году.
Арест в 2010-м. Обвиняли в уклонении от уплаты налогов.
Расплетала косу, доказывала, что она настоящая.

Сегодня, 27 ноября, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отмечает юбилей - ей исполнилось 60 лет. Родилась в 1960 году в Днипре.

Тимошенко в украинской политике - 23 года. С 1997-го является народным депутатом. До этого возглавляла монополиста по торговле газом - корпорацию "Единые энергетические системы Украины".

Будучи нардепом 7-ми созывов в 5-ти - во фракциях Блока Юлии Тимошенко, "Батькивщина".

Дважды занимала должность премьер-министра. В 2005-м и 2007-10 годах при президентстве Виктора Ющенко.

В 2011-м Тимошенко арестовали в зале Печерского районного суда города Киева. Судья Родион Киреев вынес ей приговор - 7 лет заключения, 3 года лишения пребывания на должности во власти. Вышла на свободу в феврале 2014 года. Верховная Рада приняла постановление о выполнении международных обязательств по ее освобождения.

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Тимошенко трижды баллотировалась в президенты и ни разу не побеждала. На выборах в 2010 году получила 45,47% и проиграла во 2 туре Виктору Януковичу. В 2014-м - проиграла во 2 туре Петру Порошенко, ее результат - 12,81%.

В прошлом году на президентских выборах не вышла во 2 тур, заняв третье место, за нее проголосовали 13,4% избирателей. Выборы выиграл и стал президентом Владимир Зеленский.

На этой неделе стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции остановило государственное финансирование партии "Батькивщина". НАПК обнаружило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений и решило остановить выплаты.

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Дата
27
ноября

Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся его облик

ГБР занялось расследованиями

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