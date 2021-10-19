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вторник, 19 октября 2021 01:57

Тигипко с женой рассказали о своем хобби

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Тигипко с женой рассказали о своем хобби
Тигипко показал новую жену. Фото: ТСН

Бывший вице-премьер, бизнесмен и банкир Сергей Тигипко вместе с новой женой Аллой Зиневич выращивает буйволов. Ферма находится на Черниговщине и принадлежит семье.

Тигипо называет это не бизнесом, а хобби, говорится в сюжете ТСН.

Здесь 85 буйволов. Построили ферму три года назад. Чтобы научиться делать сыр, приглашали профессора из Италии. Собственной продукцией и питаются.

Анна третья жена Тигипка. Моложе его на 24 года.

Новой жене экс-чиновника 37 лет, она имеет в Киеве собственное бистро. Ранее работала моделью и участвовала в конкурсах красоты.

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Сергею Тигипко - 61, он был женат дважды. Имеет дочь от первого брака, троих детей - от второго и еще троих сыновей от нынешней избранницы. Старшему - 10 лет, среднему - 9, младшему - 5. Сколько лет пара вместе - не признается.

"Я наелся публичности", - пояснил экс-вице-премьер. Говорят, что познакомились за рубежом.

В политику Тигипко возвращаться не планирует. "Раньше в Украине была возможность заниматься и бизнесом, и политикой. Сейчас это невозможно делать и я считаю, что это минус", - сказал он.

В прошлом году издание Forbes оценило состояние Тигипко в $650 млн.

Тигипко приобрел столичный завод "Кузня на Рибальському" за почти $300 млн. Он принадлежал пятому президенту Петру Порошенко и его товарищу, бывшему первому заместителю председателя фракции БПП Игорю Кононенко.

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