 
Ексклюзивы
1/5
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем
Просмотров: 207
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Просмотров: 972
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 378
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3528
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 747
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3520
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1161
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 504
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4356
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 891
Фото
Все фото
14
5
2
3
8
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем
&quot;Вот так выглядит &quot;нападавший&quot; - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
"Вот так выглядит "нападавший" - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
&quot;Это любовь&quot; - депутат рассказала подробности отношений с Саакашвили
"Это любовь" - депутат рассказала подробности отношений с Саакашвили
Видео
Все видео
"Слуга" Дмитрук пользуется Audi A8, а возле Рады прикрывается "копейкой"
"Слуга" Дмитрук пользуется Audi A8, а возле Рады прикрывается "копейкой"
Саакашвили записал видео о своем "похищении" в фуре с молокопродуктами
Саакашвили записал видео о своем "похищении" в фуре с молокопродуктами
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
В Раде подхватили флешмоб о Степане Бандере
В Раде подхватили флешмоб о Степане Бандере
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1323
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 837
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5355
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
22 октября 2021
Просмотров: 135
Коріння небес
"Той, хто не шанує минулого, втрачає майбутнє. Хто знищує своє коріння, не може зростати". Так писав легендарний австрійський художник і архітектор ...
суббота, 23 октября 2021 07:45

Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем
14

  Комментировать

Впервые свою новую жену Сергей Тигипко показал на прошлой неделе
Фото: TabloID
Алла Зиневич начала показывать общие фото с отцом своих детей только на прошлой неделе
У Аллы Зиневич с Сергеем Тигипко есть трое сыновей
Алла Зиневич была моделью, а сейчас руководит рестораном, фармацевтическим бизнесом и буйволиной фермой
Супруги Тигипко на своей буйволиной ферме

Как прошла третья неделя октября у политиков - в материале Gazeta.ua.

Бывший вице-премьер 61-летний Сергей Тигипко впервые вышел в свет с третьей женой 37-летней Аллой Зиневич. Пришли в прошлую пятницу на отбор участниц "Мисс Украина Вселенная". У пары есть трое общих сыновей. Им 10, 9 и 5 лет. Сколько вместе - не признаются. Познакомились за рубежом. Официально со второй женой Викторией Тигипко развелся в 2018 году. В браке были 14 лет. От нее у него еще есть трое детей. От первого брака у Тигипко - дочь Анна того же возраста, что и третья жена. С первой женой Натальей прожил 23 года.

Алла Зиневич была моделью. Руководит фармацевтическим бизнесом и рестораном здорового питания. Держит буйволиную ферму в Черниговской области. Часто выкладывает в сеть фотографии со своими 85 буйволицами и рекламирует молочные продукты собственного производства.

16 октября бывший народный депутат Николай Томенко с единомышленниками установили Казацкий крест в Трахтемирове в Черкасской области. Это бывшая столица гетманов. Варили там кулиш. Снимками Томенко поделился в Facebook.

17 октября 32-летие праздновала народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько. На официальной странице опубликовала фотографии с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Недавно они признались, что влюблены и встречаются. Сейчас Саакашвили сидит за решеткой в Грузии.

"Я бы хотела, чтобы обстоятельства были другими. И чтобы мы праздновали мой день рождения. И чтобы было тепло, радостно, интересно и гармонично - как всегда, когда мы вместе. Верю, что эта ужасная ситуация скоро изменится. И что наши моменты дома вместе снова будут частью нашей жизни. Я бы сильно хотела этого на день рождения", - написала Ясько.

18 октября нардеп из "Батькивщины" Вадим Ивченко в Facebook похвастался удачной рыбалкой. Написал, что несколько ведер судака ловил на удочку. Пользователи заметили, что на самом деле рыбачил на запрещенное приспособление - драч. Это самодельное браконьерское устройство состоит из спаянных нескольких крючков. Когда пользователи начали ему об этом писать, удалил пост. Если бы его оштрафовали, пришлось бы выложить не менее 100 тыс. грн.

19 октября в Facebook бывший нардеп 51-летний Александр Онищенко опубликовал фото с новорожденной дочкой. "Опять стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе, Господи, за все", - написал.

У него еще есть двое детей: 4-летний Роман от гимнастки Анны Ризатдиновой и 19-летний Александр от модели Ксении Кузьменко. Сейчас Онищенко живет в России, получил там гражданство. Против него в Украине возбудили уголовное дело за создание коррупционных схем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепы шикуют: "слуга народа" носит серьги за 200 тыс. грн и сумку за 30 пенсий

20 октября президент Владимир Зеленский с рабочим визитом находился в Черкассах. Перед ним на улице выставили стенды с "Большим строительством". На фото Офиса президента видно, как при осмотре Зеленским этих стендов охрана держит их руками. Был ветер. Пользователи соцсети активно это комментировали и сравнивали, как 11 лет назад на экс-президента Виктора Януковича упал венок: "Научен венком Яныка. Надо, чтобы не полетели на голову", "Держать плакатик - это чья должностная обязанность?", "Знают, что стенд может наброситься, как венок на Януковича".

21 октября народный депутат из "Батькивщины" Алена Шкрум на заседание в Раду пришла с сумочкой итальянского бренда Gucci. Стоит такая $ 2190 или 57246 грн при нынешнем курсе.

22 октября в сети начали писать, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков тяжело заболел коронавирусом. В ответ тот выложил фото в "Фейсбук" с лимонами и имбирем. Написал: "Читаю, про себя в интернете, что мол умираю от ковида. К счастью нет! Не, недругам этого не дождаться! А друзей успокою) Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю тв, читаю книги. А это, на фото - мои помошники - витамины"

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского Просмотров: 1161
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха Просмотров: 1323
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов 1 Просмотров: 1521
Сейчас вы читаете новость «Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

Землетрясение убило более 600 человек

Террористы захватили театр с почти тысячей заложников

Самое читаемое
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
5
 Просмотров: 43714
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 26325
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
22
 Просмотров: 11853
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 9927
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 4356
Политика
Глава ВСК Безуглая отказалась отвечать на вопрос журналистки о допросе по делу "вагнеровцев"
Глава ВСК Безуглая отказалась отвечать на вопрос журналистки о допросе по делу "вагнеровцев" 1 Просмотров: 324
"Шкандаля не будет" - Савченко впервые прокомментировала историю с поддельными Covid-сертификатами
"Шкандаля не будет" - Савченко впервые прокомментировала историю с поддельными Covid-сертификатами 1 Просмотров: 1287
Зеленский определился с кандидатом на министра обороны - Арахамия
Зеленский определился с кандидатом на министра обороны - Арахамия Просмотров: 882
Аналитик раскритиковал методику рейтингования Минприроды
Аналитик раскритиковал методику рейтингования Минприроды Просмотров: 63
Зеленский: РФ ведет газовую агрессию
Зеленский: РФ ведет газовую агрессию Просмотров: 819
Больше всего комментируют
5
Налоговую декларацию будут подавать все украинцы - Гетманцев
4
Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ
4
Депутаты требуют президента наложить санкции на "Рошен"
2
Сайт КМИС подвергся кибератаки после сниженных рейтингов президента и его партии
1
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Голосов: 8699
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть