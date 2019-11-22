Телеграмм канал "Темный рыцарь" может вести группа депутатов "Слуги народа" - Корниенко

У руководства нет подтвержденной информации, кто стоит за авторством Темного рыцаря Фото: rbc.ua

Руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко рассказал, что иногда руководство фракции обращается в шутку к депутатам Александру Дубинскому и к Максиму Бужанскому показать содержимое смартфонов.

Подозревает, что, возможно, это они ведут анонимный телеграмм канал "Темный рыцарь", распространяет внутренние секреты "Слуги народа", пишет НВ.

"Мы иногда, по приколу, спрашиваем у (мажоритарщиков Александра) Дубинского или (Максима) Бужанского:" Ну, покажи телефон! "Саня (Дубинский), конечно, с этого сделал новость, как всегда", - отметил Корниенко.

"В анонимном телеграмм-канале много информации соответствует действительности, но акценты часто изменены. Прослеживается линия: ничего у них не получится, дохлое дело", - говорит Корниенко.

У руководства нет подтвержденной информации, кто стоит за авторством Темного рыцаря. Глава политсилы считает, что канал могут наполнять группа депутатов из "Слуги народа" или кто-то из депутатов делится информацией.

"Еще нужно выяснить, - это один депутат делает или кто-то из наших коллег сливает информацию из общего чата Темный рыцарь на ее основе создает контент. Возможно, это группа авторов или группа депутатов".

Если анонимы будут установлены, то решение об исключении этих депутатов рассмотрит фракция.

У самого Корниенко нет уверенности, стоит выгонять за ведение анонимных каналов из фракции.

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По одной из версий руководителя партии, по сети телеграмм-каналов, описывающих внутреннюю кухню власти, могут стоять "идеологически враждебные силы, инспирированные извне" вроде местного офиса "Ольгинской троллей" (русский профессиональная ботоферма, что работает на Кремль)

"От них от всех телеграмм-каналов идет такая линия - нас разорвать", - подчеркнул Корниенко.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "знает, но не может сказать фамилию" нардепа, который публикует внутрипартийную информацию в Telegram-канале под именем "Темный рыцарь". "Я думаю, что я знаю, но не могу сказать, потому что тогда вся интрига вокруг Темного рыцаря разрушится"