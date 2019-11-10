Технологическое недоразумение: министр разъяснил, какие именно стандарты новостей для СМИ будут устанавливать

Владимир Бородянский объяснил указ Зеленского о стандартах журналистики. Фото: Министерство информационной политики

Власть "не собиралась и не собирается регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества", разъясняет министр культуры Владимир Бородянский.

Слова о "требования и установление стандартов новостей" в указе Владимира Зеленского министр назвал технологическим недоразумением. Оно возникло из-за ложного применения вышеупомянутого срока в документах Министерства культуры, молодежи и спорта ".

"Что мы собираемся делать: ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором. Введение определений характера информации, как то новостная, развлекательная, юмористическая и т.д. вместе с возможным обязанностью обозначать распространяемый контент в соответствии с того вида контента, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию ", - пишет в Facebook Бородянский.

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Говорит, что в странах с устойчивыми демократическими, где существует журналистское самоуправления и саморегулирования / спиврегулювання медиа, вопрос стандартов решены кодексами профессиональной этики и стандартами, за неукоснительным соблюдением которых следит профессиональное сообщество.

"В Украине должны создать условия для профессионального сообщества, которые сделают эту модель такой, что работает, и в нашей стране. То есть, государство не заходит на территорию которой она не должна регулировать, а создает надлежащие условия для саморегулирования и спиврегулювання", - отметил Владимир Бородянский.

Зеленский поручил правительству задачу разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады 31 декабря этого года законопроект по урегулированию деятельности средств массовой информации. Также Кабмин должен выработать механизмы "предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации" и ее опровержение. Документ должен запретить "физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине". Предлагается также усилить ответственность за нарушение законодательства об информации.