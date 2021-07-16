Техногигант Amazon будет работать в Украине: что известно

Украинские университеты смогут бесплатно присоединиться к программе AWS Academy. Фото: Reuters

Американская компания Amazon подписала в Лондоне меморандум о сотрудничестве с Украиной.

Речь о сотрудничестве в сфере облачных технологий, заявил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.

"В Украине начал работать еще один мировой технологический гигант. Начало нашего сотрудничества - позитивный сигнал другим крупным международным компаниям и брендам о том, что в Украину можно и нужно заходить", - написал он.

Вместе с Amazon Web Services Украина планирует ускорить развитие облачных технологий и цифровую трансформацию, а именно: внедрять инновации; развивать навыки работы с облачными технологиями; модернизировать ИT-системы и политику Минцифры в сфере облачных технологий; внедрять стратегии министерства по развитию ИT-инфраструктуры за счет развития малого и среднего бизнеса и стартапов, которые используют облачные решения.

Кроме того, украинские университеты смогут бесплатно присоединиться к программе AWS Academy, добавил Федоров.

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Компанию Amazon обвиняют в тяжелых условиях труда, минимальных ставках и преследовании рабочих. Недавно руководству популярной торговой онлайн-площадки предъявили претензию, что персоналу из-за нехватки времени приходится справлять малую нужду в бутылки.