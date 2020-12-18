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пятница, 18 декабря 2020 16:10

Татарову вручили подозрение

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Татарову вручили подозрение
Президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя ОП в августе. Фото: liga.net

Заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову вручили подозрение. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

18 декабря это сделали детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП. Подозрение - совершение преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

По данным следствия, заместитель руководителя ОП, в прошлом - топ-должностное лицо государственной компании "УкрБуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

Татаров является третьим подозреваемым в совершении этого преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД и бывший народный депутат и экс-владелец "Укрбуд Девелопмент" Максим Мыкытась.

Татарову вручили подозрение в Офисе президента, пишет "Українська правда"

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Президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя ОП в августе.

Татаров во время Революции достоинства был заместителем начальника Главного следственного управления МВД. Заявлял, что милиция не применяла оружия, а майдановцы сами стреляли в своих. Был адвокатом бывшего заместителя Администрации президента Януковича Андрея Портнова, экс -"регионала" Вадима Новинского.

В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели дело.

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Дата
18
декабря

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