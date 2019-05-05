Тарута: без изменения избирательного законодательства в новую Раду снова придут "старые" лица

Без изменения избирательного законодательства в новую Раду снова придут "старые" лица. Фото: "Українська правда"

Украинским политикам не стоит принимать необдуманных решений, необходимо менять избирательное законодательство.

Об этом заявил Сергей Тарута, народный депутат Украины и лидер партии "Основа" в эфире телеканала ZIK.

"У меня четкая позиция - не нужно распускать Раду без нового избирательного законодательства. Досрочный роспуск не даст положительного эффекта, более того - это может существенно навредить стране", - отметил Тарута.

Сергей Тарута отметил, что политики должны вести откровенный диалог с общественностью и показывать свой план развития страны.

"Сейчас много дискуссий по привлечению новых лиц в следующем парламенте, но нужно все серьезно обдумать и сделать так, чтобы в Верховную Раду попадали профессиональные кадры. Политические силы, которые претендуют на общественную поддержку, должны показать реальные программы - это европейская практика, которая обеспечивает полный цикл публичной политики", - добавил политик.

Лидер "Основы" также оценил результаты работы действующей каденции Верховной Рады.

"Этот состав не выполняет свою миссию, ведь большинство депутатов обслуживала и даже сейчас продолжает обслуживать интересы Банковой. Во время этой каденции не было создано эффективного большинства, они не выполнили тех обязательств, которые взяли на себя в момент подписания коалиционного соглашения. Украинцы увидели колоссальный непрофессионализм. Почитайте доклад Пэта Кокса в Европейском парламенте, где был четкий вывод - в Украине происходит законотворческое цунами, а количество принятых законов напоминает спам. Это тот пример, когда заграничные эксперты готовили конкретные рекомендации для украинской власти, но на них никто не хотел обращать внимание", - отметил Сергей Тарута.