Таможенников возглавил скромный генерал

Демченко будет руководить ведомством до назначения главы.

Исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы возложили на Вячеслава Демченко.

Распоряжение правительство издало 4 ноября.

Демченко возглавляет таможню с пятницы.

Предварительно правительство уволило с должности председателя Гостаможслужбы Павла Рябикина. Его вчера Верховная Рада назначила министром по стратегическим отраслям промышленности.

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Ранее СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский решил назначить главой таможни начальника разведки пограничных войск Демченко.

"Глава государства проявил расположение к Демченко по той причине, что он единственный известный Зеленскому генерал, проживающий в служебном общежитии и ездящий на Deo Lanos", - писало ZN.UA.

В октябре 2020 года Зеленский присвоил Демченко звание бригадного генерала.

4 ноября Верховная Рада назначила четырех министров. Алексея Резникова назначили министром обороны, Ирину Верещук - вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлию Свириденко - первым вице-премьером, министром экономики.