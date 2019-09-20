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суббота, 21 сентября 2019 19:48

Таможенник отделался штрафом в 10 тыс. грн меньшим взятки

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Таможенник отделался штрафом в 10 тыс. грн меньшим взятки
Таможенник получил четыре транша взятки за растаможку товаров.

Таможеннику, который получил около 27 тыс грн взятки, приговорили к штрафу в 17 тыс. грн.

Соответствующее решение в отношении заместителя начальника отдела таможенно-тарифного регулирования и классификации товаров Житомирской таможни ДФС Украины Андрея Дячука вынес Богунский районный суд города Житомира, сообщают "Наші гроші"

Следствие установило, что в декабре чиновник предложил за вознаграждение в $ 500-1 тыс. повлиять на таможенников в вопросе растаможивания и оформления товаров для ООО "Сатория групп".

Начиная с марта по май таможенник получил четыре транша за растаможку различных товаров, общая сумма взятки составила $1000 - или 27 тыс. грн. по тогдашнему курсу НБУ.

Чиновнику инкриминировали "злоупотребление влиянием". По этой статье возможен штраф от 13 тыс грн. до лишения свободы до 5 лет.

Между прокурором и обвиняемым было принято соглашение "о признании виновности".

Учитывая это, суд признал таможенника виновным и назначил штраф.

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13 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о обличителях коррупции.

Изменения предусматривают вознаграждение в пределах 10% суммы возмещения государству убытков или размера взятки. Государство гарантирует обличителям и их близким право на бесплатную правовую помощь и конфиденциальность.

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