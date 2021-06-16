Тамада российской пропаганды. Рассказали о телеведущем, которому Зеленский показывал телефон

России на понравилась украинская футбольная форма? Назаров присоединится к ее дискредитации, пишет медиа-эксперт.

Ведущий телеканала "НАШ" бывшего "регионала" Евгения Мураева Назар Диордица (Макс Назаров), которому на пресс-конференции президент Владимир Зеленский показывал телефон, оправдывает российскую агрессию, легитимизирует боевиков и разжигает ненависть между украинцами. Об этом сообщает проект о медиа "MediaSapiens"

"Переписка украинского главнокомандующего продемонстрировали человеку, который за полгода до этого брал интервью у российского боевика", - говорится в публикации и напоминают об эфире 4 декабря, когда на канале появился пособник российских оккупантов, экс-"регионал" Родион Мирошник.

Тогда воплотили давнюю мечту российских пропагандистов: поговорить на равных с народными депутатами. А ведущий соврал, что боевики - одна из сторон Трехсторонней контактной группы (на самом деле: Украина, Россия и ОБСЕ).

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Сложно назвать пророссийскую информационную кампанию, к которой Назаров не привлекался, сообщает MediaSapiens и называет его "тамадой российской пропаганды".

Телеведущий спрашивал, для чего покупать газ в Европе, если его можно брать дешевле направления из России. Говорил, что вакцина "Спутник V" лучше Pfizer и AstraZeneca. Цитировал позицию, что санкции против России - это "русофобский мировой тренд". Отрицал, что Россия - сторона конфликта, а на Донбассе регулярные российские войска. Оправдывал российскую агрессию: "Был нарушен такой нейтралитет между Россией и соединенными Штатами появлением одной некой особы [...] Виктория Нуланд, когда появилась на Майдане со своими печеньками, тогда это был мощнейший сигнал для Кремля".

Весной этого года, когда началось очередное обострение российско-украинской войны, телеведущий был одним из тех, кто помогал обвинить в нем Украину. Не только цитировал соответствующие упреки со стороны России, но и говорил, что россияне логично объясняют скопления собственных войск на границе. И на полном серьезе спрашивал: "Украинцы не провоцируют. Вступление Украины в НАТО - это провокация для России?".

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Ведущий канала против украинских интересов: спрашивает, почему Украина не может вести себя так, чтобы ни у кого не было претензий? Традиционно распространяет манипуляции о притеснениях русского языка, нацизме и даже то, что Тарас Шевченко был "общим поэтом". Просит Львов с Бандерой "не лезть" в Киев. Говорит, что для Львова "привычно" заниматься вандализмом у Вечного огня. Противопоставляет Тернополь другим частям Украины, которые "помнят историю". Проще говоря, разжигает ненависть и раскалывает украинцев, пишет медиа-эксперт Ярослав Зубченко и напоминает о других пророссийских, антиукраинских месседжах:

Байден сказал, что Путин убийца? Назаров попытается доказать, что это может быть неправильный перевод;

Netflix перевел "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист"? Ведущий попытается доказать, что Netflix прав.

Волонтеры вынуждены были выйти из автобуса, потому что водитель отказался выключать российский сериал? Назаров поддержит водителя.

Украина вводит украинский язык в сфере обслуживания? Назаров примет участие во флэшмобе против этого.

MediaSapiens - проект общественной организации "Детектор медіа". Проект объясняет, как работают медиа сообщают о манипуляциях, отслеживают тенденции и изменения в медиа.