Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в парламент

Богдан Бондаренко: Невероятное количество представителей партии президента проходит в парламент. "Слуга народа" вряд ли ожидали такого результата. Сами шокированы тем, сколько их депутатов прошли по одномандатным округам. Фото: ТСН

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Их инициировал президент Владимир Зеленский. В своей инаугурационной речи он объявил о роспуске парламента VIII созыва.

Центральная избирательная комиссия обработала более половины электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду.

Лидером гонки остается президентская партия "Слуга народа" - она ​​набирает 42,44% голосов избирателей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,87%.

"Европейская солидарность" - 8,65%.

Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,02%.

"Голос" - 6,39%.

После выборов получим обновленный парламент. Но нет гарантий, что это позволит качественно изменить украинскую политику. Надо дать новоизбранным депутатам шанс проявить себя.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

Не произошло ничего неожиданного, экзит-полы показали те же тенденции - что и социологические опросы накануне. О чем это говорит?

- Выбор украинцев по партийным спискам был достаточно предсказуемым. 42 процента поддержки "Слуги народа" - это ожидаемо. Но то, что произошло в мажоритарных округах стало неожиданностью. Невероятное количество представителей партии президента проходит в парламент. "Слуга народа" вряд ли ожидали такого результата. Сами шокированы тем, сколько их депутатов прошли по одномандатным округам.

На выборах 2014-го Народный фронт набрал больше БПП, потому что украинцы подсознательно не хотели давать Порошенко неограниченную власть. Почему в этот раз поступили по-другому?

- В 2014 году между парламентскими и президентскими выборами было полгода разницы. Этого хватило, чтобы довести до населения мнение о вреде концентрации власти в руках одного человека. В то же время в мажоритарных округах "Народный фронт" получил мало мандатов. Поэтому украинцы действительно подсознательно хотели сохранить определенный баланс не только между президентом и парламентом, но и между партиями в Верховной Раде. Сегодня эта ситуация особенно никого не волнует. К обществу старательно доносились утилитарные мысли управления. Мол "Сделаем их еще раз". Это тактика сработала.

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Явка на выборы была предсказуема? Что на нее повлияло?

- Прогнозировали явку 45-50 процентов. Так и случилось. Возможно, она была ниже, чем кто-то ожидал. Это можно объяснить сезонным фактором. Когда выборы проходят летом, они всегда не пользуются большой популярностью среди населения. Люди в отпусках, за рубежом. Также важным фактором является сезонная трудовая миграция. Многие украинцы поехала в другие страны на работу в аграрном секторе.

Но 50 процентов - это далеко не самый низкий показатель. Те, кто сейчас говорит о нелегитимности следующего парламента, ошибаются. Это не имеет никакого смысла. Но такое утверждение будет использоваться в качестве аргумента, чтобы подрывать доверие к Верховной Раде. С другой стороны легитимность зависит не от количества проголосовавших на выборах, а от поддержки со стороны общества тех или иных решений парламента.

Чем руководствовались люди при выборе партии и мажоритарщика? Что на этих выборах победило?

- Если говорить простым языком, людям все надоело. Общество усталое, оно легко поддается на любые манипуляции. На этих выборах удалось мобилизовать анти-элитарный электорат. Удивительно то, что у людей, которые поддерживали "Слуг народа" и Зеленского, иногда совершенно разная мотивация. Сильных мажоритарщиков в партии президента практически не было. То есть люди в округах голосовали за бренд, а не за конкретно человека или его профессиональные качества. Тот, кто считал, что у нас сформированы политические элиты, но не был доволен их качеством, решил перезапустить этот процесс. Кто-то уверен, что создание политических элит начинается только сейчас.

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Почему националистическое объединение "Свобода" набрало меньше партии Анатолия Шария?

- Партия Анатолия Шария является представителем виртуальной политики. Его электорат - это в первую очередь зрители его контента. Если же рассматривать эту ситуацию в контексте патриотизма избирателей, то партия Шария имела лучшие позиции. Проукраинских партия была много. Поэтому симпатии патриотического избирателя были рассеяны. Объединенные националисты не были достаточно хорошо представлены на фоне партии Гройсмана "Украинская стратегия", "Голоса" или фракции Порошенко. Для пророссийского электората выбор был меньше. Как видим, у нас достаточно немаленький процент таких людей в стране. Они поддержали на выборах партию Шария.

Насколько обновится следующая Верховная Рада и есть ли перспектива, что это даст новое качество политики?

- Парламент очень обновится. Но количество новых депутатов не обязательно сможет перейти в качество. Депутаты имеют большие возможности сейчас. Многие из них впервые столкнутся с политической деятельностью. Насколько она в перспективе будет качественной сможем судить, когда пройдет определенное время. Сейчас их оценка базируется исключительно на вере в конкретных людей. Они не известны в публичной плоскости широкой общественности. Поэтому трудно объективно оценить перспективу.

Явка избирателей на внеочередных выборах составила 49,84%. В ЦИК отчитались, что серьезных нарушений во время проведения волеизъявления не зафиксировали.