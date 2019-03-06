Так стратегические отношения с США не строятся - Данилюк о ситуации в Укроборонпроме

Глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк прокомментировал вчерашнее заявление чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мэри Йованович о ситуации вокруг расследования Бигуса и напомнил об отмененном тендере Укроборонпрома, участие в котором принимали советник Маргарет Тэтчер и Главнокомандующие НАТО.

Экс-советник министра обороны Украины Александр Данилюк прокомментировал заявление посла США в Украине Мари Йованович о ситуации вокруг расследования журналиста Дениса Бигуса

Госпожа Мэри Йованович вчера заявила, что Кабинет Министров Украины должен провести аудит государственного концерна "Укроборонпром", вокруг которого в СМИ разгорелся скандал. По ее словам, это поможет в борьбе с коррупцией в секторе нацбезопасности. Данилюк, который был в свое время советником министра обороны, пояснил:

"Реакция США абсолютно закономерна. Объявить тендер на реформирование Укроборонпрома, получить среди заявок команду из нескольких бывших главнокомандующих НАТО, советника Тэтчер, мастодонтов Уолл-Стрит и скромного меня и потом не провести тендер. Это называется "кидалово". Так стратегические отношения не строятся".

Данилюк напомнил, что речь идет о тендере по стратегическому реформированию украинского оборонно-промышленного комплекса, который Укроборонпром объявлял в декабре 2018 года. Победитель должен сконцентрироваться над совершенствованием стратегии корпоративной и производственной реструктуризации Укроборонпрома. Интересно, что заявку на участие в тендере подала группа высокопоставленных офицеров Вооруженных Сил США, среди которых два бывших Главнокомандующих объединенных сил НАТО во главе с президентом исследовательского центра Potomac Foundation профессором Филиппом Карбером. Но, тендер по непонятным причинам был отменен Укроборонпромом.

Помочь провести реформы соглашались лучшие американские специалисты, команда экспертов состояла: из самого профессора Карбера, который был советником по вопросам безопасности Генерального секретаря НАТО Манфреда Уорнера и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер; четырехзвездочных генералов Уэсли Кларка и Филиппа Бридлава, занимавших должность Верховного Главнокомандующего силами НАТО в Европе, и трехзвездочного генерала Фредерика Ходжеса, который до недавнего времени командовал сухопутными войсками США в Европе, также Гарольда Дебланка, экс-вице-президента компании Lehman Brothers Holdings и LCOR Inc., и Майкла Семенса, ведущего технического эксперта по вопросам обороны. Единственным украинцем в команде фонда был именно руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк, экс-советник министра обороны Украины, также с 2015 года является научным сотрудником Potomac Foundation.

Данилюк напомнил, что согласно условиям тендера, победитель должен сконцентрироваться над совершенствованием стратегии корпоративной и производственной реструктуризации Укроборонпрома, а также сопровождением практического внедрения разработанных рекомендаций. По мнению эксперта, отмена крайне необходимого для Украины тендера, не прибавила позитива в отношения со стратегическим партнером - США. Поэтому, резкое заявление чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки вполне понятно.

Экс-советник министра обороны Украины Александр Данилюк прокомментировал заявление посла США в Украине Мари Йованович о ситуации вокруг расследования журналиста Дениса Бигуса

Александр Данилюк специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди. Один из лидеров Революции Достоинства, экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ. Зарегистрирован кандидатом в президенты Украины.