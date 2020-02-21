Тайное решение суда о Порошенко - это попытка отвлечь общество от провалов власти - адвокат

Фото: eurosolidarity.org

Власть пытается отвлечь внимание общества от неспособности защитить страну и граждан. Об этом на своей странице в сети Facebook заявил адвокат пятого президента Украины Игорь Головань, комментируя очередное неправосудное решение против Порошенко.

"Только что мне стало известно, что якобы Печерский суд вынес тайное "решение" о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседании, как этого требует статья 482-2 УПК Украины и возбудил территориальную подсудность, то есть решение является очевидно неправосудным.

Это вообще юрисдикции не Печерского суда, а Шевченковского. Такая спешка и полное пренебрежение законом можно объяснить только политическим давлением со стороны Офиса президента, который - попутно напоминаем - задокументирован на так называемых "пленках Трубы".

В очередной раз всплеск активности правоохранителей приурочен к очередной зарубежной поездки Петра Порошенко, которая запланирована на 25 февраля. Это является очевидным признаком прямой негласной и незаконной слежки за Порошенко со стороны действующей власти. Это то, что называют "полицейским государством".

Еще один мотив - попытка власти отвлечь внимание от неспособности защищать страну и граждан в кризисных ситуациях - на фронте, в экономике и в медицине.

Это "решение" нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет нами обжаловано, мы также представим жалобу в Высший совет правосудия на привлечение судьи к ответственности", - сообщил Игорь Головань.