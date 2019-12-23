"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках

Надо усилить ответственность за подкуп избирателя, говорит эксперт.

Проголосованный на прошлой неделе Верховной Радой Избирательный кодекс фактически оставляет мажоритарку на парламентских выборах.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.

"В мире существует более полусотни избирательных моделей. Часть из них позволяет в той или иной форме голосовать за конкретного кандидата. И именно такие модели получили штамп "открытые списки".

На прошлой неделе Верховная Рада приняла гибридную модель, где кандидатов будут избирать по спискам партий в больших мажоритарных округах. Это называется региональные списки с преференциями. По факту, та же мажоритарка, только округа на которых будут избирать кандидатов, увеличатся в несколько раз.

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Проголосованная модель - шаг вперед. У партийного руководства забрали монополию на формирование списков, а избиратели получили шанс влиять на продвижение кандидатов, которые им нравятся.

В свою очередь кандидаты будут ориентироваться не только на партийных боссов, но и эффективнее работать с избирателями в округах.

К сожалению, все равно останется "закрытая" часть списка. Первые 9 номеров всеукраинского партийного списка, которых составит партруководство.

Еще один негатив - короткий срок агитационного времени избирательной кампании до полтора месяца. Те, кто не будет иметь больших ресурсов (активисты, журналисты) не будут успевать обработать округа. На местных выборах скажем один округ будет 200 тысяч избирателей. Поэтому будут выигрывать, у кого мешки денег. Далее снова будет подкуп, раздача гречки. Ну и с сокращенным временем избиратель не будет стараться разбираться в программах, голосуя за "котов в мешке".

Будут выигрывать, у кого мешки денег. Опять будет подкуп, раздача гречки

Если в определенных областях партия будет иметь больший уровень поддержки, то соответствующие региональные списки будут иметь большие представительства. От этого парламент может быть неравномерно представлен.

Из позитивов - кодекс учитывает права переселенцев и расширяет гендерную квоту. В каждой пятерке должно быть не менее двух кандидатов одного пола.

Этот документ не зрада и не победа. Нуждается в доработке. В частности усилить ответственность за подкуп избирателей.

Также нужно уменьшить влияние политической рекламы, заменив ее на дискуссионные форматы в эфирах ток-шоу. Государство возмещает на сотни миллионов гривен рекламу партиям. Лучшую часть этих средств направить в частности на государственные каналы для организации дебатов. Обязывать вещателей делать такие форматы.

Нужно увеличить срок агитации хотя бы до двух с половиной месяцев.

Как видим, для преодоления политической коррупции недостаточно принять закон с красивым названием "открытые списки".

Если не исправить недоработки, то мандаты преимущественно получать те, кто имеет больше денег. А значит коррупция и дальше будет царить на политическом Олимпе страны", - говорит Виктор Таран.

19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. "За" проголосовали 300 народных депутатов. ВР 8 созыва приняла кодекс в июле. В сентябре президент Владимир Зеленский наложил вето. Внес 17 предложений.