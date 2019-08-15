Сюмар с коллегой по фракции позвали на допрос

Нардепа Виктории Сюмар позвали на допрос. Фото: УНІАН

Народных депутатов из фракции "Народний фронт" Викторию Сюмар и Александра Сочка вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом в Facebook сообщил политтехнолог Тарас Березовец.

"ГБР вызвало на допрос сегодня сразу несколько депутатов 8-го созыва из числа входящих в состав коалиции.

Так, известно, что повестки на допрос получили депутаты от "Народний фронт" Виктория Сюмар (глава комитета по вопросам свободы слова) и Александр Сочка (близкий к Арсению Яценюку). Сюмар также прошла в Верховную Раду 9-го созыва по спискам "Європейська солідарність", - написал Березовец.

Сюмар вызвали на допрос в качестве свидетеля, сообщает "Укрінформ"

"Да, меня вызвали на допрос в качестве свидетеля. Дело об узурпации государственной власти, в частности относительно деятельности коалиции", - рассказала нардеп.

Допрос в ГБР был запланирован 15 августа на 17:00.

"На 17:00 иду на допрос", - сказала Сюмар.

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Ранее Государственное бюро расследований по заявлению бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова зарегистрировало производство о возможных нарушениях при направлении представления на назначение премьер-министра Владимира Гройсмана за якобы отсутствия коалиции. В производстве фигурирует пятый президент Петр Порошенко.